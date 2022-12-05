شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات نيابية لوزيرة البيئة حول المخلفات الطبية والأكياس البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، المخصص لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة لمتابعة انشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة، مناقشات موسعة حول عدد من القضايا البيئة.

وحذر النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان، من مشكلات مخلفات المستشفيات والمخلفات الطبية، باعتبارها نقطة تلوث شديدة الخطورة، متسألا عما يحدث في الشواطى المصرية وعما اذا كان هناك أيا خفية تستهدفها.

وشدد البرلماني علي حق المواطن ف البيئة النظيفة، قائلا : " لا نريد وحدة حقوق الإنسان فقط لتلقي شكاوى الموظفين، ولكن شكاوى من المواطنين في شأن مشكلات الهواء".

من جانيه دعا النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، وزارة البيئة للتعاون مع مبادرة منع الأكياس البلاستيكية التي أطلقها، وبدأت من محافظة الإسكندرية.

وأثار عضو مجلس النواب، إشكالية الصرف الصناعي بمنطقة مرغم والتي يوجد بها 1800 مصنع ملاصقين لبحيرة مريوط وما زالت تلقي الصرف الصناعي في البحيرات، منتقدا ما ذكرته الوزيرة بشأن وقف الصرف الصناعي بالبحيرات، قائلا "المصانع ما زالت تصرف في البحيرة" .

وانتقد محمود عصام، ما تشهده منطقة الزمالك من إزالة الأشجار والحدائق وهو يتعارض مع ما ذكرته الوزارة بشأن زراعة الأشجار، ولا يتماشى أيضا مع تنظيم مصر لقمة المناخ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إشكاليات المناجم في صعيد مصر في الحصول على تراخيص بسبب تعقيدات وزارة البيئة، لاسيما وأنها تعتبر بعض المناجم محميات طبيعية.

وأثار النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إشكاليات المحارق وما تسببه من تلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.