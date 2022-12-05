شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ: إعفاء مساحات الفدان من توريد الأرز يخفف الأعباء عن الفلاح البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار وزير التموين بعدم إلزام مساحات الفدان وأقل من قرار توريد الأرز، مشيرا إلي أنه يخفف العبء عن كاهل الفلاح البسيط في مختلف القرى.

وأضاف الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القرار يأتى استجابة لجهود البرلمان بغرفتيه مجلسى النواب والشيوخ، حيث سبق وتم عقد لقاءات مشتركة مع وزير التموين الدكتور علي مصيلحى بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة مشكلات توريد الأرز.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن القرار خطوة هامة في طريق حل المشكلة، لاسيما وأنه يعفى أصحاب المساحات الصغيرة التى تحرص على تخزين إنتاجها من الأرز لصالح تأمين معيشتها واحتياجها من الأرز طوال العام، مضيفا، وهذه هى النسبة الأكبر من مزارعي الأرز في الريف المصرى، مقارنة بأصحاب المساحات الكبيرة التى تزرع الأرز وغيره من المحاصيل بهدف بيعها والتربح منها.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن إنتاج مصر من الأرز يحقق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي لايجب أن يحدث أزمة.