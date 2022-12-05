شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بيليه تكشف حقيقة تدهور حالته الصحية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

كشفت فلافيا ناسيمينتو ابنة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، حقيقة تدهور حالة والدها الصحية واقترابه من مفارقة الحياة بسبب مرضه.

ابنة بيليه تكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

وانتشرت تقارير صحفية عن عدم استجابة بيليه للعلاج الكيميائي للسرطان، ووضعه في وحدة العناية التلطيفية التي هدفها فقط تقليل الألم للمرضى الميؤوس من حالاتهم.

وقالت فلافيا لمحطة "جلوبو البرازيلية: "غير صحيح ما يقوله الناس إنه في وحدة العناية التلطيفية للمرضى الذين يوشكون على الموت، أو أنه تحت عناية فائقة، صدقونا، هو ليس في تلك المرحلة".

وكان موقع "فوليا دي ساو باولو" قد ذكر السبت الماضي أن الأيقونة الكروية صاحب الـ82 عاما تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية، وهو قسم الهدف منه تقليل الشعور بالآلم ويتم نقل المرضى الذين يعانون من أمراض أو حالات مميتة إليه.

وتم إدخال بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب، ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.