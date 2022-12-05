شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بالنواب تشيد بنجاح مؤتمر المناج: إنجاز مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين المخصص لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة لمتابعة انشاء وحدة لحقوق الانسان، التهنئية لوزارة البيئة بمناسبة نجاح قمة المناخ والتي شهدتها مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، بمشاركة دولية كبيرة.

بداية وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، ما شهدته قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ اياه بالانجاز، أيضا وجة أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية على الإنجاز في قمة المناخ، لما تضمنه من فعاليات وإجراءات في مواجهة التغيرات المناخية.

في سياق متصل، تسأل "أبو العلا" بشأن ما تم الاتفاق عليه بخصوص حصص التمويل وفقا للتوصيات في مؤتمرات المناخ السابقة.

وكانت وزيرة البيئة قد اكدت في كلمتها أمام اللجنة البرلمانية، علي أن مصر قدمت مردودا ايجابيا وناجحا في تنظيم مؤتمر المناخ.