شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب" ومحافظة الجيزة تتعهدان بتطوير مركز شباب "الأخصاص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجي، بشأن إنشاء ملعب خماسي بالنجيل الصناعي وإنشاء سور قانوني بمركز شباب قرية الاخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وقال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن شباب قرية الأخصاص يعانون منذ 50 سنة، وأنه تقدم بطلب من سنتين لوزير الشباب والرياضة لبناء مركز الشباب وتعهد بإدراجه ضمن مشروع حياة كريمة وهو ما تم بالفعل، إلا أن الوزارة تراجعت بعد فترة عن وعدها وأكدت أنه تم الادراج عن طريق الخطأ، وأن أرض مركز الشباب عليها نزاع قضائي .

وأضاف، "طالبت من الوزير أشرف صبحي، بإحالة الطلب للشئون القانونية بسبب ادعاء البعض انها ارض ملكية للاهالي ، وأكدت الوزارة أنه تم انتهاء المشكلة القانونية وتم نزول لجنة من الوزارة ولكنها رفضت انشاء الملعب لعدم وجود سور واتفقنا في محضر رسمي بعمل السور".

وكشف رمزي، أن الوزارة تنصلت مرة أخري من وعدها ببناء السور، وقالت: "أن اللجنة نزلت عن طريق الخطأ وكان المقصود مركز شباب في القناطر وليس في الصف".

من جانبه عقب الدكتور أشرف البجرمي وكيل أول وزارة الشباب للمنشآت الشبابية ، ليس هناك اسناد عن طريق الخطأ ولكن يوجد نزاع قضائي علي قطعة الأرض، وهو ما يتطلب نزول هيئة المساحة لتحديد الجزء المخصص لمركز الشباب.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، سيتم التنسيق مع قسم المساحة بالمحافظة لحل تلك الاشكالية في أسرع استجابة لطلب النائب في أقرب، وأن النزاع القضائي سيتم حلها خلال أسابيع قليلة من خلال تنفيذ مشروع حياة كريمة في قرية الاخصاص حيث يتم تخصيص الاراضي لتنفيذ المشروعات ومن ضمنها مركز شاب القرية.

من جانبه، انتقد النائب أحمد رمزي موقف وزارة الري ، من تعطيل إجراءات البناء خاصة أنها هي من قامت برفع دعوى قضائية ان هناك جزء من ارض مركز الشباب طرح نهر ، ولكن في الحقيقة لدينا قرار تخصيص بأرض مركز الشباب ، وهو يدحض ادعاءات وزارة الري مطالبا بتنازل وزارة الري عن القضايا المرفوعة من جانبها حفاظا علي مركز الشباب وابناء القرية من الشباب ، لاسيما ان ذلك يتعارض مع قرار التخصيص .