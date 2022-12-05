شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة لمجلس الشيوخ تعقد أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور وكيلى المجلس والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية.

وفى بداية الاجتماع، ألقى المستشار عبدالوهاب عبد الرازق كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة فى الاجتماع الأول لها في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، قائلا: "يسعدني أن أهنئكم جميعًا بعضوية اللجنة العامة، وأتمنى - من الله العلى القدير لحضراتكم وللمجلس أن يديم علينا نعمة التوفيق التي ظهرت جلياً منذ بداية هذا الدور بأداء متميز نال تقدير الشعب المصرى على كافة المستويات".

وأشار إلى أن الفكر الراقى والخبرة العظيمة التي بدت واضحة في المناقشات جعلت وسائل الإعلام تلقب المجلس بمجلس الحكماء ، لما بدأ أثناء مناقشة مشروعات قوانين: إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، وتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات ، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات ، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ، وتعديل قانون السلك الدبلوماسي، وأخيراً مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، الذى أعادت اللجنة المختصة والمجلس من بعدها صياغته لينضبط مع أحكام الدستور ويتوافق مع غيره من القوانين ذات الصلة ، بعد أن استحدثت فيه أحكاماً تحقق الغاية المنشودة منه وحذفت منه أخرى مخالفة للدستور .

جدير بالذكر أن الاجتماع يأتى بهدف استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، واطلاع رئيسه على أجندة اللجان وماتم إنجازه في الفترة الماضية.