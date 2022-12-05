شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ "تحت القبة" لمناقشة التصالح فى مخالفات البناء.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له تحت عنوان "طوارئ تحت القبة لمناقشة قانون التصالح".. رئيس "النواب": اجتماعات بلجنة الإسكان لمدة أسبوعين بحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.. وحضور الاجتماعات أمر ضرورى.. ويجب أن يخرج القانون بشكل مرضٍ لجميع فئات الشعب".

ويتناول موقع "برلمانى" عبر تقريره الخطوات التى اتخذها مجلس النواب من أجل البدء فى مناقشة مشروع القانون المُحال من الحكومة، كما يُلقى الضوء أيضا على توجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس بضرورة حضور اجتماعات اللجنة التشريعية لمناقشة المشروع.

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طوارئ "تحت القبة" لمناقشة قانون التصالح.. رئيس "النواب": اجتماعات بلجنة الإسكان لمدة أسبوعين بحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.. وحضور الاجتماعات أمر ضرورى.. ويجب أن يخرج القانون بشكل مرضٍ لجميع فئات الشعب