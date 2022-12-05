شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": إعفاء مساحات الفدان من توريد الأرز تستفيد منه الشريحة الكبرى بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قرار وزير التموين بشأن التيسير على المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

وقال الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القرار بإعفاء مساحات الفدان فأقل من توريد الأرز، خطوة جيدة يأتى استجابة لجهود البرلمان واللقاءات التى تم عقدها مع وزير التموين الدكتور علي مصيلحى بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لمناقشة أزمة توريد الأرز.

وأشار الحصرى، إلي أن ذلك القرار يستفيد منه فئة كبيرة من الفلاحين وهم من يمتلكون مساحات زراعية أقل من فدان، مشيرا إلي أن تلك الفئة تمثل الآن الشريحة الكبرى في الريف في ظل تناقص المساحات بسبب تقسيم الورث داخل العائلات.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك القرار يحل جزء كبير من الأزمة، ولاسيما وأنه يحل مشكلة المزارعين الصغار، مضيفا، أما باقي المزارعين فعليهم مسئولية اجتماعية وهى توريد نسبة 25% من الإنتاج وهى نسبة لييت كبيرة عليهم ولكنها تحقق الأمن الغذائي المصرى.