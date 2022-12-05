شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تنسيقية الأحزاب تطالب بتكثيف اتفاقيات البحث عن الثروة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة البترول بتكثيف الاتفاقيات الدولية في مجال البحث والتنقيب عن الثروة المعدنية، لاسيما ما تزخر به الأراضي المصرية من خيرات وكنوز، مما يستوجب أن توليها الوزارة أهمية مماثلة لاتفاقيات البحث عن الغاز الطبيعي والبترول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة 3 تقارير للجنة المشتركة لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن 3 مشروعات قوانين باتفاقيات بالترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية.

وأعربت نشوى الشريف، عن موافقتها علي الاتفاقيات الثلاث التي من شأنها أن تساهم في تدريب العاملين فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب، لاسيما واتجاه الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لأهمية تدريب العاملين في كافة القطاعات.

وثمنت الشريف، اتفاقيات البحث عن البترول في مصر، التي تأتي بالتزامن مع وجود أزمة طاقة في العالم، مشيرة إلي حجم الاكتشافات الكبيرة التي تشهدها مصر في مختلف قطاعات البترول، وقد أسفرت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي.

يٌشار إلي أن الاتفاقيات الثلاث تهدف إلي زيادة الاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر للمساهمة فى تدعيم الاحتياطات المؤكدة منها، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية ونقل التكنولوجيا وتدريب موظفي الهيئة وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.