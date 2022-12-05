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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن سعادته ببحث العلاقات الأخوية بين قطر ودولة الإمارات، وسبل تعزيزها وتطويرها.

الشيخ محمد بن زايد من قطر: سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها

جاء ذلك خلال تغريدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على موقع "تويتر" عقب مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الرسمية لقطر.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في التغريدة: "وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح..".

مضيفا: "سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة".

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات في وقت سابق اليوم الإثنين إلى الدوحة، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

ونٌظمت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية، لدى وصوله إلى الديوان الأميري؛ حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له.

ثم توجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة قطر.

بعدها تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية له.

وذكرت الوكالة أن عددا من الشيوخ والمسؤولين القطريين كانوا في استقبال الرئيس الإماراتي، من بينهم: الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذه الزيارة وفد رفيع، يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك؛ رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي.

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات إلى الدوحة اليوم الإثنين، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، "تقدم مستقبلي أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، صباح اليوم، في زيارة رسمية للبلاد".

ونٌظمت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية، لدى وصوله إلى الديوان الأميري؛ حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له.

ثم توجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة قطر.

بعدها تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية له.

وذكرت الوكالة أن عددا من الشيوخ والمسؤولين القطريين كانوا في استقبال الرئيس الإماراتي، من بينهم: الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذه الزيارة وفد رفيع، يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك؛ رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى قطر، تلبية لدعوة من أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.