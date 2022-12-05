شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح محور التعمير بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القران الكريم، تلاها الشيخ هاني الحسيني.

فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًا حيويًا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما أضاف المتحدث الرسمي بأن محور التعمير ياتى كخطوة جديدة اضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاسًا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء ووالتعمير والتنمية.

محور التعمير يعتبر نقلة نوعية في خطة تطوير شبكة الطرق، حيث تواصل الدولة سعيها لإنجاز أفضل المرافق الهندسية والعمرانية بأفضل الكفاءات، وذلك لتحقيق خدمات فائقة للمواطنين، حيث شهدت شبكة الطرق تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وتم إنجاز الكثير من الطرق والكباري لتقليل التكدثات.

وفي هذا الصدد قامت الدولة بتدشين «محور التعمير»، والذي يمثل شريانًا حرًا يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي، وذلك لمواكبة عمليات التنمية في المنطقة.

بدأت فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ هاني الحسيني.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية والذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًا حيويًا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن محور التعمير يأتى كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتجية الدولة فى إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمرانى المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاسًا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء ووالتعمير والتنمية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعمل بكافة القطاعات، ومعلومات المشروعات مُتاحة للجميع.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل، على هامش افتتاح محور التعمير في محافظة الإسكندرية، أن الدولة لا تغفل العمل في أي قطاع، فهي تعمل على دعم كافة القطاعات كـ الاتصالات والزراعة، وأيضًا تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات الجديدة، حيث أنها تستهدف زراعة ملايين من الأفدنة بداية 2030، مؤكدًا أن نجاح مشروعي توشكى وشرق العوينات؛ يساعدان في زيادة الرقعة الزراعية.

وأشار السيسي، إلى أن الدولة تعمل على تطوير شبكة الطرق، موضحًا أنه يجرى العمل على تدشين شبكة طرق تناسب 100 مليون مصري خلال العشر سنوات المقبلة، حيث أن شبكة الطرق الموجودة لم تكن تلبي مُتطلبات التنمية ولا الحركة.