شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات "النواب" تفتح ملف الصفحات الوهمية المسيئة لمصر على السوشيال ميديا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، ملف الصفحات الوهمية علي السوشيال ميديا التي تسعي للإساءة للدولة المصرية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تداول صفحة وهمية باسم أوقاف مصر تسيء لعملاء ومديرية أوقاف البحيرة، وأيضاً لبعض نواب البرلمان المصري.

كما تشهد اجتماعات اللجنة مناقشة عدم فاعلية لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي للاتصالات، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل اللجنة، فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن ضعف شبكات المحمول داخل نطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.