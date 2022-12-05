شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: محور التعمير شريان تنموي هام..ومصر أصبحت تمتلك شبكة طرق غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح محور التعمير الجديد بالاسكندرية، كشف عن حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومتطلبات المرحلة الراهنة من أجل استكمال خطى التنمية المنشودة، في ظل التصدي لأزمة اقتصادية عالمية طاحنة، الأمر الذي يعكس حجم الضغوط المُلقاه على عاتق القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن أو للأجيال القادمة.

وأوضح الجندي في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة المصرية لا تهتم بتطوير مجال أو قطاع واحد فقط، ردا على بعض الأقاويل بشأن الاهتمام المشهود بقطاع الطرق والكباري، بل تضع يدها في كل المجالات سواء صحة أو تعليم أو زراعة، أو صناعة، لافتا أن ما تحقق اليوم في شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية إنجاز حقيقي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية اليوم تمتلك شبكة طرق غير مسبوقة بمواصفات وجودة عالمية، وعلى أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وحديث الرئيس اليوم يأتي استكمالاً لرسائله المستمرة لكل مصري، بعدم الالتفاف حول الشائعات المغرضة والخبيثة، والنظر بعين الحقيقة لحجم الجهود المبذولة من أجل النهوض بهذا الوطن وتأمين مستقبل شبابه لسنوات قادمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن محور التعمير نقلة نوعية ضخمة، خطوة من خطى تأسيس شبكة طرق جيدة، قادرة على تخفيف حدة التكدس، وزيادة الحيز العمراني المنظم، وتخفيف حركة المرور، فضلا عن إنه شريان تنموي هام يربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة، مما يساهم في تعزيز سبل العوائد الاقتصادية والاستثمارية بين المدينتين، على مستوى دعم فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل لكثير من الشباب في العديد من المشروعات القومية التي يربطها المحور بين المدينتين.