شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: محور التعمير بالإسكندرية خطوة جديدة لتنفيذ استراتيجية الدولة فى البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن محور التعمير بالإسكندرية، إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية وخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية نحو البناء والتنمية، لربط المشروعات الاقتصادية الكبرى وبناء توسعات عمرانية جديدة تعكس رؤية علمية وفنية واقتصادية على أرض الواقع مشيرا إلي أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال حفل الافتتاح تعكس رؤيته في العمل بوتيرة متسارعة في كافة القطاعات على التوازي لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تضع مصر بكاملها في المكانة التي تستحقها، وتحقق الرفاهية للمواطنين في جميع ربوع الجمهورية.

أوضح فرحات: محور التعمير يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية التي تنفذ في الجمهورية الجديدة في اطار ثورة العمران التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة في ظل وجود قيادة سياسية رشيدة استطاعت ان تضع خارطة طريق لمستقبل الدولة بما يخدم الاجيال الحالية والقادمة.

وأشار فرحات إلي أن ما يميز الفترة الراهنة التي نعيشها، هو إيمان القيادة السياسية بقدرات المصريين وسعيها لتوفير البيئة المناسبة لهم ليحققوا انطلاقة كبيرة للحاق بركب العصر، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من الإنجازات، والسعي لمنافسة أكثر الدول تقدما في كل قطاع من القطاعات.

وتابع فرحات: لا يستطيع أحد انكار ان مصر شهدت خلال سنوات حكم السيسي تنفيذ بنية تحتية ومشروعات عملاقة انعكست ايجابا علي الوطن وأحدثت تطور ايجابي اقتصاديا وسياسياً كما ساهمت في تصحيح المسار الاقتصادي للدولة.

وتابع: تكريم الرئيس السيسي لاسم المشير فؤاد أبو ذكري بإطلاق اسمه على أحد المحاور المهمة بالإسكندرية، يؤكد أن مصر لا تنسى أولادها العظماء والقادة الذين قدموا أرواحهم فداء للدولة، موضحا أن الدولة المصرية تتذكر أولادها الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه، وقدمو أرواحهم فداء للدولة المصرية وتكريمهم لمسة وفاء غير عادية.