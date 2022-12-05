شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل للحكومة 17 اقتراحا برغبة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته المهمة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات 17 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن إنشاء شبكة إنارة على الطريق بجوار ترعة ناصر بمنطقة بنجر السكر – حى العامرية – محافظة الإسكندرية و تحويل أسلاك الضغط المتوسط وأسلاك الضغط العالى إلى كابلات أرضية بقرى مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة وبشأن تركيب (15) ماكينة صراف آلى (ATM) فى مدينة الجمالية – محافظة الدقهلية وبشأن اعتماد الحيز العمرانى لمركز ومدينة صدفا والقرى والتوابع لها – محافظة أسيوط وإنشاء مدرسة تعليم أساسى داخل مدينة الشيخ زويد تجمع أبو هولى داخل المدينة – محافظة شمال سيناء.

وإنشاء مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى بقرية الحبايشة – بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط وإنشاء مدرسة الجروالة الإعدادية الثانوية الرياضية – محافظة مرسى مطروح وبشأن إحلال وتجديد مدرسة النجاح الابتدائية بطوخ الأقلام – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية وإنشاء مجمع مدارس تعليمية بالأرض المعروفة باسم (الشيراتون) الواقعة بجوار أرض الأميرة نعمة التابعة لوزارة الزراعة بحى المرج – محافظة القاهرة وإنشاء مبنى إضافى بمعهد على ابن أبى طالب الابتدائى الأزهرى النموذجى الكائن بشارع التروللى بحى المرج – محافظة القاهرة.

كما تشمل اقتراحات برغبة بشأن إنشاء مراكز فحص للمقبلين على الزواج فى كلاً من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقناطر الخيرية وقليوب التابعين لمديرية الصحة – محافظة القليوبية ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقريتى الخروبة والشلاق وتزويدهم بالأدوات الصحية والكادر الطبى – محافظة شمال سيناء.

وتطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بمنطقة بركة الحاج بحى المرج – محافظة وبشأن توفير جهاز علاج إشعاعى لمعهد الأورام بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة وتحويل العيادات الخارجية بقرية السلامية بمركز أجا إلى وحدة طب أسرة أو مراكز طب حضرى – محافظة الدقهلية وتحويل الوحدة الصحية بقرية نجير- مركز دكرنس محافظة الدقهلية إلى مركز رعاية أولية وإضافة جهاز free style جهاز لقياس السكر باستمرار دون الحاجة إلى وخز الطفل إلى التأمين الخاص لجميع أطفال مرضى السكر.