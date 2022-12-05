شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب": افتتاح الرئيس لمحور التعمير يؤكد عظمة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، يؤكد على عظمة الدولة المصرية التى استطاعت خلال عدة سنوات أن يكون لدينا شبكة طرق عالمية وما يحدث هو إعجاز حقيقي.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع النقل من أكثر القطاعات التي شهدت نمو في السنوات الثماني الماضية، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق من 118 إلى 28 خلال 5 سنوات، بسبب المشروع القومي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014.بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح النائب علاء عابد، أن محور التعمير يأتى كخطوة جديدة اضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة بالنسبة للمواطن.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع فى عدة سنوات أن يحول الحلم إلى حقيقية، وويوفر حياة أفضل للمواطن وينظر للمستقبل برؤية ثاقبة ، ويبني لأجيال القادمة، وكل يوم نشاهدا إنجازات جديدة على أرض مصر العظيمة بفضل قائد وطني يريد بناء جمهورية جديدة تناسب أحلام وطموحات الأجيال الحالية والقادمة.