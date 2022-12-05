شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على سبب غياب ستيرلينج عن مباراة السنغال! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن منزل النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج تعرض للسرقة قبل مباراة السنغال مباشرة، ليقرر اللاعب مغادرة قطر والعودة إلى أسرته للإطمئنان عليهم فى لندن، بعد أن تعرضت عائلته للتهديد بالسلاح، الأمر الذي دفع اللاعب للسفر قبل مباراة المنتخب السنغالي الهامة فى الدور ثمن النهائي.

وأفادت التقارير أن حالة أسرة اللاعب الحالية أصبحت مستقرة، ومن ثم سيلتحق اللاعب بالمعسكر الإنجليزي فى قطر خلال الساعات القليلة المقبلة، للمشاركة فى المواجهة النارية أمام فرنسا فى الدور ربع النهائي، مع إمكانية إستقدام أسرته معه لمشاهدة المباراة وتحفيزه، بجانب عدم تعرضهم للخطر مرة أخري.



خبرة إنجلترا تتغلب على حماس السنغال

واستمرت النتائج المنطقية فى دور ال 16 بكأس العالم دون أي مفاجأت، منا يؤكد أن عامل الخبرة أمرًا حاسمًا فى مثل هذه المباريات، حيث نجح المنتخب الإنجليزي فى قتل المباراة، فى ظل خطورة المنتخب السنغالي فى شوط اللقاء الأول، وعلى عكس مجريات المباراة تمامًا، مما يؤكد أن الحماس وحده لا يكفي.



موعد مباراة إنجلترا وفرنسا بالمونديال

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إنجلترا نظيره المنتخب الفرنسي يوم السبت القادم، فى الدور ربع النهائي من منافسات مونديال قطر الحالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.