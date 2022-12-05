05 ديسمبر , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال زيارة رسمية في وقت سابق من هذاالأسبوع على «حل» المشكلات الناجمة عن تشريعات أميركية تتضمن دعم المنتجات الأميركية الصنع.
وأضاف ماكرون في حديث لبرنامج 60 دقيقة على شبكة (سي.بي.إس) «أستطيع أن أخبركم بأن ما قررناه مع الرئيس بايدن هو حل هذه المشكلات على وجه التحديد. وهي قابلة للحل».
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: واشنطن وباريس اتفقتا على حل مشكلات الدعم الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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