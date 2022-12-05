ماكرون: واشنطن وباريس اتفقتا على حل مشكلات الدعم الأميركي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال زيارة رسمية في وقت سابق من هذاالأسبوع على «حل» المشكلات الناجمة عن تشريعات أميركية تتضمن دعم المنتجات الأميركية الصنع.

وأضاف ماكرون في حديث لبرنامج 60 دقيقة على شبكة (سي.بي.إس) «أستطيع أن أخبركم بأن ما قررناه مع الرئيس بايدن هو حل هذه المشكلات على وجه التحديد. وهي قابلة للحل».