الصين تسجل 30014 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين (أ ف ب).

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين أن الصين سجلت 30014 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول منها 4318 ظهرت عليها أعراض و25696 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 31824 إصابة جديدة منها 4213 مصحوبة بأعراض و27611 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 29724 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 4247 مصحوبة بأعراض و25477 بدون أعراض انخفاضاً من 31601 في اليوم السابق.

ولم يتم رصد أي وفيات جديدة وذلك مقابل تسجيل حالتين في اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 5235.

وحتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول سجلت الصين 340483 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.