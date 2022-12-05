انت الان تتابع خبر كربلاء: تزايد حالات الإعتداء على الملاكات التربوية ومطالبات بردعها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تزايدت حالات الإعتداء على الكوادر التعليمية في محافظة كربلاء مؤخرا، الأمر الذي دفع التربويين الى المطالبة بتشريع قوانين تحدّ من هذه الظاهرة المنتشرة في عموم البلاد.

تكرار مشهد التجاوزات على المؤسسات التربوية والملاكات التعليمية في محافظة كربلاء تزايد في الاونة الأخيرة حيث تمّ تسجيل ثلاث حالات إعتداء على المدرّسين خلال شهر واحد وسط مطالبات بتفعيل القوانين المشدّدة بحقّ المعتدين على الملاكات التعليمية ومؤسّساتها.

تربويون ووجهاء المحافظة استنكروا هكذا حالات تحصل بين فترة وأخرى فيما وضعوا عدّة حلول أمام الجهات المعنية من أجل إنهاء هذه الظاهرة التي استفحلت في الأونه الأخيرة.

إزدياد حالات الإعتداء والتجاوزات على الملاكات التعليمية في كربلاء يلزم الجهات المعنيّة بتفعيل القوانين المشدّدة بحقّ المعتدين فضلاً عن تفعيل قانون حماية المعلّم.