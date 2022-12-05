قانون حرية التعبير يلاقي إعتراضا من الإعلاميين والناشطين

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بغداد - ياسين صفوان - يشهد البرلمان حراكا لإحدى الكتل السياسية لإيقاف تمرير مشروع قانون حريّة التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي هذا الحراك حظي بتأييد عدد من الناشطين والإعلاميين.

يبدو أنّ شعار الحرية والديمقراطية وحقّ التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور العراقي لم يرق لبعض الأطراف السياسيّة لتقدّم مسودّة جديدة لتقييد الحريّات بقانون مشرع داخل قبّة البرلمان والذي سرعان ما لاقى إمتعاض وإعتراض إعلاميين وناشطين.

أعضاء في البرلمان وصفوا مشروع القانون بالمجحف والمقيّد لتلك الحريات والذي تنتفي الحاجة لتشريعه في ظلّ وجود القانون الحالي.

على الرغم من وجود قانون في الدستور العراقي يكفل حقّ التعبير عن الرأي، إلّا أنّ بعض الكتل تدفع لتشريع قانون جديد يقيد حقّ التظاهر والحريّات الصحفية بشكل مقنّن.