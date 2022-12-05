جنايات الانبار تصدر حكما بالسجن المؤبد لأحد عناصر داعش

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم اشترك بعمليات الهجوم على مدينة هيت والقوات الامنية المتواجدة في ناحية كبيسة".

واضاف أن "المحكمة اصدرت حكمها استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية /3 و5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

