انت الان تتابع خبر تخمينات يونس محمود لمونديال قطر تثير الجدل وردود فعل غير "متوقعة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *يونس محمود

يونس محمود قائد المنتخب العراقي السابق، واحد عمالقة كأس أسيا عام 2007، يحلل مباريات كأس العالم بقطر في برنامج "المجلس" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي خالد جاسم مع عدد من النجوم الرياضية العربية.



*تحليلات خاطئة

أثارت تحليلات وتوقعات يونس محمود سخطاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما رشح جميع المنتخبات العربية للفوز والعبور الى دوري الـ 16، الا منتخب المغرب، فلم يرشحه الى الوصول لدور الثمن، فجاءت النتائج عكسية، حيث أن المنتخب المغربي هو العربي الوحيد الذي بلغ دور الـ16 في مونديال قطر.

*الحظ العاثر

الحظ يلعب دور كبير في كأس العالم بقطر، فالتوقعات والتحليلات تتغير كالطقس، المنتخبات الافريقية تسجل أرقاما قياسية بالفوز، أما المنتخبات الاوربية تسجل أرقاما تاريخية بالخسارات، كفوز المنتخب المغربي على الديوك.



*مفاجئات مدوية

وعاد يونس محمود مرة أخرى بعد أن خابت تحليلاته الرياضية بمنتخب المغرب، فتوقع نتيجة فوز المنتخب الأمريكي على هولندا وبقوة، ولكن مفاجئات الدائرة المستديرة لا تنتهي، واقصت هولندا المنتخب الأمريكي من كأس العالم بشكل نهائي، لتعلن تأهلها لربع نهائي المونديال.

وبعد مرور يوم أو أكثر يخرج يونس محمود ليتوقع المجزرة الأرجنتينية الأسترالية، عندما اعتمدت تحليلاته على مباراة المنتخب الارجنتيني والسعودية في الدور الأول، ليرافق النحس يونس وتوقعاته ويرافق الحظ منتخب الارجنتين ويؤهله الى ربع نهائي المونديال.

*يونس ساخراً

وعندما سُأل يونس في برنامج "الكأس" عن توقعاته الخاطئة، رد بطريقة طريفة، حيث قال، "أنا لم أرشح المنتخب المغربي للتأهل لدور الـ 16 فقط كي ابعد "العين" عنهم، ولا اجعلهم تحت الضغط".



*ردود أفعال

وجاءت ردود الأفعال متباينة على توقعات يونس محمود، فالجماهير الرياضية العربية ساندته مع المنتخب المغربي وابعاد الضغط عنهم.

وعلق أحد المتابعين على يوتيوب قائلاً: أن يونس محمود يحلل حسب عاطفته ويهدي توقعاته للفريق الذي يحبه".

وكتب متابع اخر ساخراً "ان يونس محمود ناصب علينا".