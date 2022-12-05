شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نيفين القباج تستعرض إنجازات الوزارة أمام نواب لجنة التضامن بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض اليوم الاثنين أمام لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية وزارة التضامن الاجتماعي واستعراض الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، على أن يتم مناقشة ملف (بنك ناصر الاجتماعي من كافة جوانبه".

ودشنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تقام هذا العام تحت شعار "أمسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار"، حيث تبدأ الحملة من اليوم الجمعة وتستمر حتي العاشر من ديسمبر المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهى بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام

وتأتي الحملة في إطار أنشطة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وتتم بالتعاون والتنسيق مع برنامج " تكافؤ الفرص" الممول من الحكومة الألمانية وينفذ بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية، وكذلك مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.