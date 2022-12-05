شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لتنسيقية شباب الأحزاب عن دعم جمعية الصداقة مع جنوب السودان أمام أفريقية النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي اليوم الاثنين، دعم جمعية الصداقة بين مصر وجنوب السودان، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة رشا أبو شقرة أمين سر اللجنة وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

ويتضمن طلب الإحاطة المقدم من البرلمانية، الوقوف علي أسباب توقف الدعم الموجهة للجمعية من جانب وزارة الخارجية المصرية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددت اختصاصات لجنة الشؤون الأفريقية في العلاقات مع الدول الأفريقية، شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية، شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.

كما منحت اللائحة اختصاصاً للجنة البرلمانية يتعلق ببحث شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.