انت الان تتابع خبر أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.96 دولار للبرميل عند الساعة 2309 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 80.35 دولار للبرميل.



اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا بمجموعة أوبك+ يوم الأحد على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر/تشرين الأول والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية عام 2023.

وقال المحللون إن قرار أوبك+ كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.

