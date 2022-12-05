شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تبحث تدنى أسعار توريد القطن فى حضور وزير قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، أحمد العرجاوى، بشأن تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار العالمية مما يحمل الزراع بخسائر مالية.

وكذلك طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، إبراهيم الديب، وعبدالحميد دمرداش، عامر الشوربجى، السيد رحمو، مجدي ملك، بشأن تدنى أسعار توريد القطن مما حمل الزراع بخسائر فادحة، وذلك بحضور المهندس محمود مصطفي كمال، وزير قطاع الأعمال العام.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع ايضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن عدم موافقة مديرية الزراعة والوحدات المحلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط على إقامة أسوار حول مجاميع الري والسواقي الواقعة داخل الكتل السكنية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وطلب أخر مقدم من النائب أسامة المصري، بشأن انتشار ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية لتنفيذ بعض المشروعات بمدخل محافظة الإسكندرية رغم توافر ظهير صحراوي للمدينة، وطلب أخير بشأن عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم (9) على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقرية البياضية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعلية.