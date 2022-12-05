شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. خطة وزارة السياحة أمام لجنة الإعلام بـ"النواب" بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار اجتماعا غدا الاثنين، للاستماع إلى الدكتور أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار بشأن خطة الوزارة فيما يخص قطاع الآثار في المرحلة القادمة.

يذكر أن لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

ووافقت اللجنة على إجمالي مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على:" تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة،وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".