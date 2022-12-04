شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مركز زراعة الأعضاء أعاد الملف للاهتمام من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك توجيها من الرئيس السيسي بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء أعاد الملف للاهتمام من جديد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساى دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "نحن فى أشد الحاجة لتفعيل التبرع بالأعضاء البشرية، لافتا إلى أن قانون زراعة الأعضاء البشرية صدر منذ سنوات ودخلت عليه تعديلات فى عام 2017.

وعرض البرنامج تقرير مفصلا بعنوان "ندى محمد" حياتها مرهونة بتفعيل منظومة زراعة الأعضاء وزرع رئتين، بسبب مرضها بالتليف الكيسي.