شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 4 وزراء يستعرضون خطط الحكومة أمام اللجان النوعية لـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض غدا الاثنين، 4 وزراء من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خطط الحكومة خلال اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، ويأتي حضور الوزراء علي النحو التالي:

أولا : تستضيف لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية المهندس محمود مصطفي كمال، وزير قطاع الأعمال العام.

ثانيا: تستعرض الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية وزارة التضامن الاجتماعي واستعراض الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، وذلك أمام لجنة التضامن.

ثالثا: تستمع لجنة الإعلام والثقافة والآثار إلى الدكتور أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار بشأن خطة الوزارة فيما يخص قطاع الآثار في المرحلة القادمة.

رابعا : وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظام الدراسة بالجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.