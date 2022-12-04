شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الإذاعيين الأفارقة يزور ”الخليج 365”.. ويشيد بدور المؤسسة الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من الإذاعيين الأفارقة من دولة جنوب السودان، اليوم الأحد، مؤسسة الخليج 365، في إطار الدورة التدريبية الثالثة للاذاعيين الافارقة المتخصصة لدولة جنوب السودان، والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

جاءت الزيارة للتعرف على أحدث الطرق والآليات التى تقدمت بها الصحافة الالكترونية وتابعوا سير عملية ضخ المحتوى الخبرى فى الموقع الإلكترونى والصحيفة المطبوعة.

واستقبل الوفد الذى يضم إذاعيين من جنوب السودان، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى وحازم حسين من رؤساء التحرير التنفيذي .

وتعرف الوفد على أقسام الخليج 365 المختلفة بصالة التحرير، وستوديو التصوير، وصالات التحرير الفرعية بالمواقع التابعة، حيث أشادوا بدور المؤسسة الريادى فى الساحة الإعلامية المصرية والأفريقية.



وفد الإذاعيين الأفارقة يزور الخليج 365 (1)



وفد الإذاعيين الأفارقة يزور الخليج 365 (2)



وفد الإذاعيين الأفارقة يزور الخليج 365 (3)



وفد الإذاعيين الأفارقة يزور الخليج 365 (4)



وفد الإذاعيين الأفارقة يزور الخليج 365 (5)



وفد الإذاعيين الأفارقة يزور الخليج 365 (6)



وفد الإذاعيين الأفارقة يزور الخليج 365 (7)