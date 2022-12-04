شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا والسنغال القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب السنغال تحدي قوي ومثير بعد لحظات، حينما يواجه المنتخب الإنجليزي، فى دور ال16 من منافسات كأس العالم الحالي، حيث يطمح المنتخب السنغالي لتحقيق المفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، خاصة أن سقف الطموح قد ارتفع بأسود التيرانجا، بعدما تمكنوا من تجاوز عقبة دور المجموعات دون ماني.

وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى دور الستة عشر بعدما حل فى مركز الوصافة بالمجموعة الأولي خلف هولندا، فى حين تأهل منتخب إنجلترا لهذا الدور بعدما أعتلي صدارة المجموعة الثانية.



موعد مباراة السنغال وإنجلترا القادمة

ومن المقرر ان يلاقي منتخب السنغال نظيره المنتخب الإنجليزي اليوم الأحد، فى دور ال16 من منافسات مونديال قطر الحالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



تشكيل السنغال الرسمي لمباراة إنجلترا

وأعلن أليو سيسيه مدرب السنغال عن تشكيل أسود التيرانجا لمباراة إنجلترا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبز، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي.

خط الوسط: كريبين، باتي سيس، نامبيلس.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، إليمان ندياي، بولاي ديا.



تشكيل إنجلترا الرسمي لمباراة السنغال

بينما جاء تشكيل إنجلترا لمباراة السنغال دون تعديلات كثيرة كالآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: والكر، هاري ماجواير، جون ستونز، لوك شو.

خط الوسط: هندرسون، ديكلان رايس، بيلينجهام.

خط الهجوم: بوكويو ساكا، فيل فودين، هاري كين.