انت الان تتابع خبر خلل يصيب احدى الطائرات في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأحد، بوقوع خلل في احدى الطائرات ادى الى توقفها على المدرج في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "اثناء عملية اقلاع احدى الطائرات التابعة للخطوط العراقية من مدرج مطار بغداد حصل خلل في احد الاطارات ادى الى توقف الطائرة عند نهاية المدرج".

وأضاف المصدر أن "هذا الامر اجبر الطائرات القادمة الى المطار لغرض الهبوط بالانتظار في الجو بعدها تمكن فريق الصيانة من سحب الطائرة والهبوط اصبح متاحا".