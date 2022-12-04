مركز الملك سلمان يفزع لإغاثة 11 ألف باكستاني

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وزرع المركز أمس 92 طنا و127 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.166 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس لإغاثة المحتاجين والمتضررين من برودة الشتاء في جمهورية باكستان الإسلامية، ووزع 1.644 حقيبة شتوية في منطقتي سوات وشترال بإقليم خيبربختون خوا، استفاد منها 11.508 أفراد، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.وزرع المركز أمس 92 طنا و127 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.166 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

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