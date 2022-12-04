السوداني يدعو إلى ضبط الأسواق العراقية

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وأكد السوداني، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، «المضي في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، والذي تضمنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المطرد، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي» .وحسب بيان للحكومة العراقية، استمع السوداني لإيجاز من محافظ البنك المركزي العراقي، عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي.
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