شكرا لقرائتكم خبر السوداني يدعو إلى ضبط الأسواق العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، البنك المركزي العراقي إلى إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية، وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وتوفيرها للمواطنين الراغبين في السفر أو العلاج خارج العراق.

وأكد السوداني، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، «المضي في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، والذي تضمنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المطرد، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي» .

وحسب بيان للحكومة العراقية، استمع السوداني لإيجاز من محافظ البنك المركزي العراقي، عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي.