الجامعة العربية تبدأ اجتماعات دعم القدس

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وأوضح الجبوري أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الأمانة العامة للجامعة العربية ودولة فلسطين، للتحضير لمشروع جدول أعمال المؤتمر الدولي لدعم القدس، مشددا على أن هناك حرصا على أعلى مستوى من جامعة الدول العربية، للتنسيق مع دولة فلسطين، لإنجاح هذا المؤتمر الدولي، والخروج بنتائج تدعم أهل القدس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس، اجتماع برئاسة مدير إدارة شؤون فلسطين بالجامعة الوزير المفوض حيدر الجبوري، ووزير شؤون القدس بدولة فلسطين فادي الهدمي، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي لدعم القدس، المقرر عقده في مارس المقبل، وفقا لقرار القمة العربية بالجزائر.وأوضح الجبوري أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الأمانة العامة للجامعة العربية ودولة فلسطين، للتحضير لمشروع جدول أعمال المؤتمر الدولي لدعم القدس، مشددا على أن هناك حرصا على أعلى مستوى من جامعة الدول العربية، للتنسيق مع دولة فلسطين، لإنجاح هذا المؤتمر الدولي، والخروج بنتائج تدعم أهل القدس.

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