شكرا لقرائتكم خبر متظاهرون سوريون يمزقون صور الأسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري بمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين برصاص قوات الأمن في احتجاجات شهدتها محافظة السويداء جنوب البلاد أمس.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان «إن شابا لقي حتفه متأثرا بجروحه فيما لا يزال آخر في العناية المركزة، ومعلومات عن إصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى الحكومي بمدينة السويداء، نتيجة تصدي القوى الأمنية للاحتجاجات الشعبية».

ووفق المرصد، «شهدت المدينة توترا أمنيا كبيرا، بعد أن هاجم محتجون مبنى السرايا الحكومي بالحجارة، في حين اقتحمه بعض الشبان ومزقوا صورة الرئيس بشار الأسد وطالبوا بإسقاط النظام».

وأشار المرصد إلى تجمع عشرات المواطنين وسط مدينة السويداء، للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية وعدم تأمين حكومة النظام مستلزمات الحياة الأساسية في المدينة، وندد المحتجون في المظاهرة بسوء الأوضاع المعيشية، ورفعوا لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بتحسينها.

وكان شهود عيان أفادوا بإصابة 30 شخصا جراء إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين أمام مبنى محافظة السويداء، وقال المتظاهر مجد الشوفي، «إن المئات من أبناء محافظة السويداء تجمعوا وسط المدينة وأمام مبنى السرايا الحكومية احتجاجا على الأوضاع المعيشية ومطالبين بإسقاط النظام».

وقال مصدر في محافظة السويداء «إن القوات الأمنية تدخلت عندما حاول محتجون اقتحام مبنى المحافظة وإشعال النار في سيارة وعملت على إبعادهم عن مبنى المحافظة»، وتشهد المدينة توقف الحركة وإغلاق غالبية المحال التجارية بعد توسع الاحتجاجات والمواجهات، وفق أهالي بالمحافظة.

وتشهد محافظة السويداء، ذات الغالبية من أبناء الموحدين الدروز، احتجاجات متكررة منذ أكثر من عامين على الوضع المعيشي إضافة إلى اندلاع مواجهات عنيفة في أكثر من مرة بين القوات الحكومية السورية ومجموعات محلية معارضة لها على رأسها حركة الكرامة بقيادة الشيخ البلحوس.

وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من ضغط معيشي قاس جراء فقدان المواد النفطية وانهيار قيمة الليرة السورية وتدني رواتب ودخل الأسر.