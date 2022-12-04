شكرا لقرائتكم خبر بن مبارك: حزب الله والحرس الثوري وراء تدفق الأسلحة لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تيجاني، دعم بلاده للشرعية في اليمن وللجهود التي تبذل من أجل استئناف المفاوضات الشاملة لتحقيق السلام وإنهاء الصراع.

وشدد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، على هامش مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية أمس، على أهمية تجديد وتمديد الهدنة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

من جهته، قدم وزير الخارجية اليمني شكره للحكومة الإيطالية على الدعم السياسي الثابت والمتواصل للحكومة الشرعية في سعيها لإحلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتطرق بن مبارك إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من اعتداءات حوثية إرهابية متكررة مستهدفة الأعيان المدنية والمنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، كما أشار إلى قرار تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، داعيا لدعم إجراءات الحكومة لتنفيذ ذلك القرار.

ولفت وزير الخارجية إلى علاقات ميليشيات الحوثي الإرهابية مع كل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وتدفق الأسلحة والطائرات المسيرة الإيرانية للميليشيات الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت البحرية الأمريكية، أعلنت اعتراض سفينة تحمل 50 طنا من الأسلحة والذخيرة بخليج عمان كانت في طريقها من إيران إلى اليمن، وقال الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية في بيان له، «إنه اعترض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ في خليج عمان في ممر بحري من إيران إلى اليمن في الأول من ديسمبر الجاري».

وأوضح البيان أن أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي. إس. بي 3) البحرية الاستكشافية، اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، ما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأمريكي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر.

ومنذ بداية الانقلاب الحوثي، تدعم إيران ميليشيات الحوثي الإرهابية وتمدها بالسلاح والمال للاستمرار في انقلابها على الشرعية في اليمن.

إلى ذلك أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن أن فرق المشروع نزعت خلال شهر نوفمبر الماضي 5084 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وأضاف مسام في بيان أن فرق المشروع نزعت خلال الشهر الماضي 3865 ذخيرة غير منفجرة و79 عبوة ناسفة.

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