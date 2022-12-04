شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق النواب" توصى بتوثيق إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة تنفيذ المحاور الرئيسية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشارت خلال اللقاء إلى بيان برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وقالت: تناسي أيضًا البيان ما تم من حزم مبادرات واستراتيجيات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توحدت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مرورًا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني .

وأوصي أعضاء اللجنة بضرورة توثيق ما تم من إنجازات خاصة فيما يتعلق بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشريعيًا وتنفيذيًا ووضعة في إطار وجدول زمني لمتابعة التطورات وآليات التنفيذ لمحاور الاستراتيجية.