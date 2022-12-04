شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تشكل لجنة فرعية لدراسة تعديل 365 مادة بقانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشارابراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذى يتضمن تعديل (365 مادة) من أصل (461) مادة في القانون القائم بعد استبعاد المواد التي تم إلغائها بقوانين متعاقبة.

وأشارت اللجنة فى بيان لها، أنها قررت تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لدراسة وإعادة صياغة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه .

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى فى بداية الاجتماع على أهمية مشروع القانون كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم بما لذلك من آثر على الدولة المصرية على المستويين الداخلي والدولي، وأهمية أن تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها.

استعرضت اللجنة مواد المشروع إجمالاً، و تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تضمن عدد من الملاحظات الدستورية والقانونية على مشروع القانون.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إنه فى ضوء هذه المعطيات ونظراً لما يمثله مشروع القانون من أهمية، وأهمية أن تتم التعديلات المقترحة عليه بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها بعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في جميع هذه المجالات، لا سيما في ظل توجهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، الأمر الذى قررت معه اللجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء لجنتى الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وغيرهم، وذلك وفقًا لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس المشار إليها لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإبداء الملاحظات عليه، وإدخال ما تراه لازمًا من تعديلات عليه أو اقتراح أيه تعديلات أُخرى على باقى نصوص القانون القائم، وذلك كُلهِ توطئًة للعرض مرة أُخرى على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبناءً عليه، انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) وعضوية النواب (ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هـلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز )، والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانونى لرئيس المجلس " عضواً ومقرراً للجنة")، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.