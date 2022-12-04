انت الان تتابع خبر نائب: قدمنا مشروعا لتغيير قانون البرلمان وتمكين المعارضة فيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الجبار في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "تجمع الفاو زاخو اعد برنامج لتعديل قانون مجلس النواب واعطاء المعارضة البناءة دورها"، وأوضح ان كتلة مكافحة الفساد التي اكونت من ثلاثة نواب طرحت مشروع وفق اعداد قانون يكون فيه المعارضة ليست لمراقبة السلبيات فقط وانما تعمل من خلال تشكيل حكومة الظل لمراقبة عمل الوزارات".وأضاف ان "التوازن السياسي يعني المحاصصة وتقسيم المناصب وفق ما تشكلت بموجبه الحكومة اكبر دليل على ذلك".

وبين عبد الجبار، ان "تحالف المعارضة البناءة شكل لتقديم الحلول وتقديم النصح لجميع الكتل السياسية وتعديل قانون المعارضة لتمكين المعارضة وتمكين حكومة الأغلبية".

وشدد على ان "قرار رفع سعر الدولار كان قرار غير مدروس وان السياسة الاقتصادية غير مدروسة ورفع ضرائب الاتصالات كانت أيضا غير مدروسة، وسيكون لها مردود سلبي على المواطن بشكل مباشر والحكومة لم تتخذ أي خطوات حقيقية لإنقاذ الواقع الاقتصادي للبلد".

