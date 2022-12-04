انت الان تتابع خبر السوداني والحلبوسي يبحثان المعوقات التي تواجه مفوضية الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عق، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، حضره رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، خُصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين".وجرى خلال الاجتماع "استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه".

كما جرى "الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية".