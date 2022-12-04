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بلينكن: المفاوضات مع روسيا ممكنة ان أبدت اهتماما بالدبلوماسية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن لشبكة "سي بي اس": "هناك دائما قيمة للدبلوماسية إذا كانت الأطراف مهتمة بذلك، في هذه الحالة إذا كانت روسيا، مهتمة بدبلوماسية ذات مغزى".

وأكد أن "المفاوضات مع روسيا لن تكون على جدول الأعمال حتى تظهر قيادة البلاد اهتماما بنتائجها، حيث أن "موسكو تظهر عكس ذلك الآن".


وأضاف: "إلى أن يبدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بالدبلوماسية، هناك فرصة ضئيلة لإحراز تقدم".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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