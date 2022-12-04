انت الان تتابع خبر بلينكن: المفاوضات مع روسيا ممكنة ان أبدت اهتماما بالدبلوماسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن لشبكة "سي بي اس": "هناك دائما قيمة للدبلوماسية إذا كانت الأطراف مهتمة بذلك، في هذه الحالة إذا كانت روسيا، مهتمة بدبلوماسية ذات مغزى".

وأكد أن "المفاوضات مع روسيا لن تكون على جدول الأعمال حتى تظهر قيادة البلاد اهتماما بنتائجها، حيث أن "موسكو تظهر عكس ذلك الآن".



وأضاف: "إلى أن يبدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بالدبلوماسية، هناك فرصة ضئيلة لإحراز تقدم".