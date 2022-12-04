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انت الان تتابع خبر بهدفيه أمام بولندا.. مبابي يحطم عدة ارقام تاريخية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440126-638057714025612160.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-04 | 18:19
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تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز منها مبابي ثنائية.
وسيخوض منتخب فرنسا الدور ربع النهائي بكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي (2014، 2018 و2022) وهو ما يتحقق للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
ووصل كيليان مبابي إلى الهدف التاسع له في كأس العالم الآن يتجاوز أهداف كريستيانو رونالدو ودييغو ارماندو مارادونا في كأس العالم واللذان لديهما (8 أهداف).
وأنفرد كيليان مبابي بالمركز السابع فى قائمة هدافى فرنسا تاريخيا، برصيد 32 هدفا، متخطيا النجم السابق زين الدين زيدان برصيد 31 هدفا.
وقال ديشامب: "بولندا كانت منظمة للغاية ولعبوا على المرتدات، تسببوا لنا بالعديد من المشاكل ولكن في النهاية تمكننا من الفوز".
ووصل كيليان مبابي إلى الهدف التاسع له في كأس العالم الآن يتجاوز أهداف كريستيانو رونالدو ودييغو ارماندو مارادونا في كأس العالم واللذان لديهما (8 أهداف).
وأنفرد كيليان مبابي بالمركز السابع فى قائمة هدافى فرنسا تاريخيا، برصيد 32 هدفا، متخطيا النجم السابق زين الدين زيدان برصيد 31 هدفا.
واصبح كيليان مبابي هداف كأس العالم الحالي بـ4 أهداف من 4 مباريات فقط في مونديال قطر حتى الآن.
فيما علق ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على الفوز أمام بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم .
وقال ديشامب: "بولندا كانت منظمة للغاية ولعبوا على المرتدات، تسببوا لنا بالعديد من المشاكل ولكن في النهاية تمكننا من الفوز".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد