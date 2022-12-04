بهدفيه أمام بولندا.. مبابي يحطم عدة ارقام تاريخية

وسيخوض منتخب فرنسا الدور ربع النهائي بكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي (2014، 2018 و2022) وهو ما يتحقق للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ووصل كيليان مبابي إلى الهدف التاسع له في كأس العالم الآن يتجاوز أهداف كريستيانو رونالدو ودييغو ارماندو مارادونا في كأس العالم واللذان لديهما (8 أهداف).



وأنفرد كيليان مبابي بالمركز السابع فى قائمة هدافى فرنسا تاريخيا، برصيد 32 هدفا، متخطيا النجم السابق زين الدين زيدان برصيد 31 هدفا.

واصبح كيليان مبابي هداف كأس العالم الحالي بـ4 أهداف من 4 مباريات فقط في مونديال قطر حتى الآن.

فيما علق ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على الفوز أمام بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم .

وقال ديشامب: "بولندا كانت منظمة للغاية ولعبوا على المرتدات، تسببوا لنا بالعديد من المشاكل ولكن في النهاية تمكننا من الفوز".

