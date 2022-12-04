التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق المرحلة العاشرة لقوافل"ستر وعافية"

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القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة العاشرة من قوافل "ستر وعافية" لأهالي قري الطويرات و دندرة بمحافظة قنا ، وذلك بمشاركة أكثر من ١٥ كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 20 ألف مستفيد.

ويأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر ، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلي حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الانجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال.

وتتضمن القافلة أيضاً تجهيز 10 عرايس من الفتيات اليتيمات المقبلات علي الزواج، وحملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية فيجري العمل علي مد خط مياه بقرية الكويت بطول 3570 م يخدم أكثر من 3500 مواطن للقضاء علي ظاهرة خزانات المياه كما سيتم تركيب أسقف لعدد 20 أسرة بقرية الطويرات

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخري.

شارك في القافلة 15 كيان من كيانات التحالف وهم ( جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة – الاورمان - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي - مصر الخير - جمعية عدالة ومساندة) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية١ " وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية ٢ " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالي قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة . وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة "ستر وعافية 5"قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أما قافلة"ستر وعافية 6" فخدمت أهالي قري غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية و القافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.