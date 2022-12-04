انت الان تتابع خبر السوداني لوفود منتدى الحضارات: فرصة لاستعادة الآثار المنهوبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رؤساء الوفود المشاركين في منتدى الحضارات العريقة والمنظمات الدولية، الذي انطلق اليوم الأحد، في العاصمة بغداد بمشاركة عشر دول".

وأشار السوداني، إلى "دور العراق الحضاري عبر التاريخ، حيث شرّعت حضارة وادي الرافدين أول القوانين التي تنظّم الحياة الإنسانية، مؤكداً أن العراق الجديد يسعى لمواكبة التطور في المنظومة الدولية، على الصعيدين الإنساني والقانوني، وهو منفتح للتعاون مع جميع الأطراف الدولية والمنظمات المتخصّصة".



وبيّن "إمكانية صياغة مذكرات تعاون ثنائية بين العراق والدول الأعضاء في المنتدى، في مجال الثقافة والآثار، داعياً إلى مساعدة العراق في توثيق تراثه الإنساني، من خلال إعادة إعمار المواقع الأثرية، وتطوير كفاءة الكوادر العراقية في هذا المجال".

وأوضح، أن "المبادئ والأهداف التي أُنشئ من أجلها المنتدى يمكن استثمارها لتكون رسالة في وجه الفكر المتطرّف والعنصري لنبذ خطاب الكراهية والعنف، بوصفه منبراً رائداً لبثّ خطاب الوحدة بين الشعوب، باعتبار الإنسان الهدف الأسمى لكل دول العالم".



وأكد السوداني، أن "المنتدى يمثل فرصة لهذه الدول لتعزيز علاقاتها على الصعُد السياسية والثقافية والاقتصادية، والتعاون في اتخاذ المواقف للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري لدولنا، ودعم الثقافات والحضارات، واستعادة الآثار المنهوبة، وتبادل الخبرات وصيانة المواقع الأثرية".