شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة ينعى الراحل مفيد فوزى: من أشهر الإعلاميين في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي الكبير مفيد فوزي من أشهر الإعلاميين في العالم العربي حيث تخرج من كلية الآداب جامعه القاهرة وبعد تخرجه قرر الخوض في المجال الصحفي وبدأ حياته العملية في الصحافة المصرية من مؤسسة روزاليوسف ليقرر بعدها الانتقال إلى العمل التليفزيوني مع عدد من السياسيين والمشاهير والأدباء والمفكرين وكان أول حوار تليفزيوني له مع الأديب نجيب محفوظ.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.