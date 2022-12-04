انت الان تتابع خبر موسكو: لن نصدر النفط الخاضع لسقف الأسعار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام روسية عن نوفاك قوله: "نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق".

وأضاف أن "روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج".



واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا في خطوة تهدف لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.