انت الان تتابع خبر البنك المركزي يعلن زيادة المبيعات النقدية من الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة عن البنك، انه "انطلاقاً من أهداف هذا البنك في تحقيق المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الأجنبية في الأسواق المحلية تقرر زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من الدولار".وأكد البنك، "استعداده لتلبية احتياجات المواطنين كافة من العمولات الأجنبية وفق الأغراض المسموح بتمويلها قانوناً، فضلاً عن تمويل بطاقات الدفع الالكتروني التي تستخدم في عمليات الدفع خارج العراق بسعر صرف 1470 ديناراً للدولار الواحد".