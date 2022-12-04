انت الان تتابع خبر رفض برلماني لقرار وزير العمل بتشغيل عامل عراقي مقابل أجنبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عواد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "كلام وزير العمل احمد الاسدي بخصوص عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي مرفوض والاجدر بالوزير تطبيق نسبة 80 ‎%‎ من العمالة العراقية و20 ‎%‎ للأجانب بشرط ان يكونوا الاجانب من ذوي الخبرة في مجال عملهم".وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، إلى تطبيق قانون العمل الذي يلزم تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي.

وذكر الأسدي في بيان، أن "قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يفرض على صاحب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، لافتاً إلى أن "العمال الأجانب سيطبق عليهم القانون باستحصال الرسوم، والضرائب كما يجري ذلك على القطاع الخاص".

وتابع، أن "المنهاج الوزاري وضمن أولوياته تفعيل وتشجيع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية بما يقابلها من العمالة الأجنبية"، مبيناً أن "ما تسرَّب في وسائل الإعلام عن شمول العمال الأجانب براتب تقاعدي غير دقيق، إذ أن العمال الأجانب مضمونون في بلدانهم، وهو أمر تفرضه القوانين في جميع البلدان".

